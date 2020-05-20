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Diyarbakır'da bir iş yerinden hırsızlık anı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:18:27 -
Diyarbakır'da bir iş yerinden hırsızlık anı kameraya yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dumlupınar Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde, Mehmet Çiçek'e ait iş yerine üç gün önce iftar saatinde giren hırsızlar 8 bin lira değerinde cep telefonu ile bir miktar para çaldı.

Durumunun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne gelen 2 kişinin tornavida ile kapıyı açarak içeri girdiği, birinin para kasasına diğerinin ise cep telefonlarının bulunduğu bölüme yöneldiği görülüyor.

Kayıtlara göre, iş yerinden bir miktar para ile cep telefonu çalan hırsızlar hızla dışarı çıkarak, gözden kayboluyor.

İş yeri sahibi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar için eve gittiği saatte hırsızların iş yerine girdiğini öğrendiği belirtti.

"Hırsızlar bana ait 2 cep telefonu ile müşterilerimin tamir için bıraktığı 6 cep telefonu ve kasada bulunan bir miktar parayı çalmış." diyen Çiçek, zor durumda kaldığını, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.

Polis ekiplerinin kaçan hırsızların yakalanması için çalışması sürüyor.


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