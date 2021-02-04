  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkadaşının dişini penseyle çekti! Gülmesi viral oldu

"Üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var" diyen Erdoğan'dan tokat gibi sözler

Kılıçdaroğlu, okul işgal etmeye çalışan ve polis aracına saldıran vandalları böyle savundu: Ne yaptı bunlar?

Instagram kullananlar dikkat! Silinince kaybolmayacak

Her türlü ahlaksızlık yolunu zorluyorlar: Boğaziçi provokatörlerinden mide bulandıran iftira

Halk TV ve İrfan'dan büyük provokasyon! ‘Polis hedef gözetmeksizin…’

FETÖ ve ODA TV aynı çuvalda!

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte mutasyonlu virüs görülen il sayısı

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

‘İlk defa burada işiteceksiniz’ diyen İsmail Küçükkaya’dan Melih Bulu iddiası! Tüm provokasyonlara rağmen…
Gündem Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu
Gündem

Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu

HDP İl binası önünde evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için nöbet tutan annelerden biri daha çocuğuna kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:06:00 -
Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan ailelerin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Onur Han (29), terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir anne daha evladına kavuştu

Han, sorgusunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annesi Selma Han ile buluştu.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 7 yıl aradan sonra oğlu Onur'a kavuşan Selma Han, mutluluk gözyaşları dökerek, uzun süre sarıldığı oğluyla hasret giderdi.

Sayı 23'e çıktı

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..
Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Gündem

Kritik isimler Beştepe'ye gelecek! Erdoğan'dan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 kritik görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce MHP ..
Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var
Gündem

Türkiye'nin gündemine oturan cinayette şoke eden sözler: Beni yöneten güçler var

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala'yı boğazından keserek öldüren Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki savunması herkesi şoke etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay