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Yerel Diyarbakır'da bayram günü kan aktı
Yerel

Diyarbakır'da bayram günü kan aktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:19:00 -
Diyarbakır'da bayram günü kan aktı

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki akşam taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan N.Y. ve Ş.C., durumları kritik olması sebebiyle Diyarbakır'a sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.C. hayatını kaybederken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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