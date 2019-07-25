Diyarbakır’da atlı terapi hizmeti devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 4 ile 14 yaş aralığındaki engellilere yönelik başlattığı atlı terapi hizmeti devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, 4 ile 14 yaş aralığındaki engellilere yönelik ücretsiz başlattığı ve engellilerin duygusal, zihinsel, fiziksel gelişimlerine destek verildiği atlı terapi hizmeti devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) katkılarıyla Diyarbakır Hipodromu’nda düzenlenen etkinlik, 10 engelli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimler, TJK’nın uzman eğitmenleri tarafından sağlandı.

Eğitim alanında engelliler kendileri için hazırlanan bölümde atlara bindirilerek eğitmenler eşliğinde alanı at üzerinde gezdirildi. Eğitmenler, engelli miniklerin el göz koordinasyonu sağlaması, dengede durması ve çevreyle daha etkin bir iletişim kurması için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Atlı terapi programından faydalanmak isteyen engelli bireylerin, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda kayıt yaptırabileceği bildirildi.