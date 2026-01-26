  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır'da aşırı sisten göz gözü görmüyor!
Yerel

Diyarbakır'da aşırı sisten göz gözü görmüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da aşırı sisten göz gözü görmüyor!

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle, trafik ve uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle, trafik ve uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Diyarbakır genelinde hakim olan yoğun sis tabakası, hem kara yolu ulaşımını hem de hava yolu trafiğini durma noktasına getirerek hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır kent merkezinde ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, şehirdeki günlük işleyişte ciddi aksaklıklara yol açtı. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar gerilemesi, ulaşım güvenliğini tehlikeye soktu

 

Ulaşımda "Sis" Engeli

Kara Yolu: Sisin etkisiyle görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sonucu sürücüler trafikte seyretmekte büyük zorluklar yaşadı.

Hava Yolu: Olumsuz hava koşulları Diyarbakır Havalimanı’ndaki operasyonları da vurdu. Görüş mesafesinin uçuş güvenliği sınırlarının altına inmesi nedeniyle planlanan uçak seferleri iptal edilmek zorunda kalındı.

Yetkililer, bölgedeki sisli havanın bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmeleri gerektiğini hatırlattı.

