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Diyarbakır’da annelere eski bakandan destek

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Birileri evlat acısı üzerinden siyaset yapabilir, birileri o evlatları dağa kaldırarak, insanlara insanlık suçu işletebilir ama anne yüreği o evlatlarına kavuşmak adına oralarda nöbet tutuyor, bizde onlara dualarımızla destek veriyoruz" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:40
Diyarbakır’da annelere eski bakandan destek

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Birileri evlat acısı üzerinden siyaset yapabilir, birileri o evlatları dağa kaldırarak, insanlara insanlık suçu işletebilir ama anne yüreği o evlatlarına kavuşmak adına oralarda nöbet tutuyor, bizde onlara dualarımızla destek veriyoruz" dedi.


Milletvekili Tüfenkci, Malatya’daki temasları kapsamında Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile birlikte Tepehan Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tüfenkci, daha sonra Pütürge Zeyhan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyip istişarelerde bulundu. Pütürge İlçesi’ndeki temasları kapsamında Uzuntaş Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, Pütürge’nin Şükan ve Korucak Mahallelerine de ziyarette bulundu. Milletvekili Tüfenkci, daha sonra Ulutaş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sorun ve istekleri dinleyen Tüfenkci, vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştirdi. Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tepehan Mahallesi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Tepehan’ın kendileri, AK Parti, Pütürge ve Malatya için önemli olduğunu kaydetti.


AK Parti’nin milletin partisi olduğu ifade eden Tüfenkci, "Alçak gönüllü olacağız, millete tepeden bakmadan hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu gayreti göstereceğiz. Nasibi de Cenabı Allah’tan bekleyeceğiz" dedi.


Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti’nin milletin içerisinden çıkan bir parti olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle de sizlerin sorunlarını ve dertlerini çözme noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde irade ve gayret ortaya koyan kadrolarla inşallah sizlere daha çok hizmet edecek. Birileri köy köy, mahalle mahalle dolaşarak hangi sorunlar var, ne hizmetler yapabilirizin derdinde, birileri de tıpkı Diyarbakır Kulp’ta olduğu gibi kendi insanını mayın döşeyerek öldüren bir alçak zihniyet var. Bu alçak zihniyete oy devşirme adına birileri çanak tutarken, birileri de o alçaklara gerekli dersi vermek için dağ tepe o teröristlerin peşine düşüyor. Can, kan veriyor ki bu ülkede birlik, dirlik bozulmasın, bayrak inmesin, ezan susmasın diye."


Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Eğer biz bugün burada huzur içerisinde çalışıyorsak, program yapıyorsak, tarlamıza, bahçemize gidiyorsak, bu devletimizin sayesinde. Ama bu birliği bozup, yabancılara taşeronluk yapan örgütler ve o örgütlerle işbirliği yapmaya çalışan bazı siyasi partiler, elbette ki millet tarafından izleniyor. Gerekli dersleri de Allah’ın izniyle alacaklar. Biz her zaman o teröristlerin ensesindeyiz" dedi.


HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle ilgili de açıklama yapan Tüfenkci, "Teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, bugün o kaçıranlara çanak tutanların, onlarla birlikte işbirliği yapanların kapısı önünde eylem yapıyorlar. ’Nasıl çocuklarımızı dağa kaçırdıysanız, madem insansınız gidin, alıp, getirin’ diye feryat ediyorlar. Birileri o evlatları dağa kaldırarak, insanlara insanlık suçu işletebilir ama anne yüreği o evlatlarına kavuşmak adına oralarda nöbet tutuyor, bizde onlara dualarımızla destek veriyoruz. Bir yandan böyle bir tablonun peşinden gidenler, bir yandan da millete hizmet edelim, nerelere baraj, nerelere havaalanı, nerelere üniversite yapalım ki insanımız daha çok hizmet alsın bunun derdinde. Birileri demokrasiyi katletmek için fırsat kollarken, bizler ise demokrasiyi daha genişlettirmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:40
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