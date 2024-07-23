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Yerel Diyarbakır'da ambulans helikopter 79 yaşındaki hasta için havalandı
Yerel

Diyarbakır'da ambulans helikopter 79 yaşındaki hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:45:00 -
Diyarbakır'da ambulans helikopter 79 yaşındaki hasta için havalandı

Diyarbakır'da ambulans helikopter, dengesini kaybederek yere düşen ve kalça kemiğini kıran 79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş için havalandı.

 Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalça kemiği kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede yürürken dengesini kaybederek düşen 79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalça kemiği kırığı teşhisi konulan Güneş'in, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Güneş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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