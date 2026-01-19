  • İSTANBUL
Yerel Diyarbakır’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Etraf toz duman oldu!
Yerel

Diyarbakır’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Etraf toz duman oldu!

Diyarbakır’da depremin izleri silinmeye devam ederken, ayakta durmakta zorlanan ağır hasarlı yapılar kontrollü müdahalelerle ortadan kaldırılıyor. Bağlar ilçesinde tahliye edilen 8 katlı bir bina, yıkım ekibinin müdahalesiyle saniyeler içinde kağıt gibi yerle bir oldu.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında adeta kendi üzerine çöktü. İş makinesinin dokunuşuyla 30 saniye içinde yerle bir olan dev binanın yıkılma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Depremlerin ardından boşaltılan bina, SMC yıkım ekibi tarafından çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alınarak yıkımı gerçekleştirildi. Bina, yıkım çalışmalarında 30 saniyede çöktü. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, 6 Şubat depremlerinin ardından yurdun birçok ilinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

