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Diyarbakır'da ablasını kurtarmak isterken çayda boğuldu

Sarum Çayı'nda çırpınan ablasını kurtarmak isteyen 13 yaşındaki Taha Ersancan boğuldu, ablası hastaneye kaldırıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:22
Diyarbakır'da ablasını kurtarmak isterken çayda boğuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Seyrek köyü yakınlarındaki Sarum Çayı kenarında piknik yapan Ersancan ailesinin 15 yaşındaki kızları Semanur, serinlemek amacıyla çaya girdi.

Yüzme bilmeyen Semanur Ersancan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ablasını gören 13 yaşındaki Taha da ablasını kurtarmak için suya atladı.

Bir süre suda çırpınan iki kardeş, ailenin diğer üyeleri ve çevredekilerin yardımıyla çaydan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kulp Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşten Taha Ersancan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semanur Ersancan ise olay yerindeki müdahalenin ardından Diyarbakır'da özel bir hastaneye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:22
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