  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mülteci düşmanlığını görünce balıklama atladı! Rezil olan Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi

Diyanet'te flaş görev değişimi! Erdoğan imzaladı

Lübnan Suriyeli mülteciler konusunda Avrupa’ya rest çekti

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler! İstanbul'da da hissedildi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de hiç fabrika açılmıyor" yalanına 41 fabrika açılışında cevap verdi!

Rus internet şirketinde üst düzey deprem! AB'nin hedefi olmuştu

Bunun adı millete ihanettir! CHP'den skandal cezaevi ziyareti

Tahıl ihracatına izin verdi! Putin'den 'Belarus' şartı

Elif Çakır'a kendi okuru haddini bildirdi! 'Keşke Kabataş videosundan da bahsetseydiniz'
Yerel Diyarbakır'da 500 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Diyarbakır'da 500 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır'da 2022 yılının ilk 5 ayında yapılan denetimlerde 500 kaçak göçmen ve 105 organizatör yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:40:00 -
Diyarbakır'da 500 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzman polislerden oluşan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Elazığ, Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında uygulama yapıyor. Araçları tek tek arayan ekipler, gece görüş ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da kente giriş ve çıkışları izliyor.

Ekipler, 2022 yılının ilk 5 ayında farklı ülkelerden 500 kaçak göçmeni yakaladı. Bu uygulamalar sırasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 105 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 105 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu arada, bir kaçak göçmenin yakalanması ise DHA kamerasına yansıdı. Durdurulan bir otobüste yabancı uyruklu bir kişinin incelenen kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Kaçak Göçmen, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay