Diyarbakır'da 47 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2023'te düzenlenen operasyonlarda, 102 milyon kök Hint keneviri ve 47 ton esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak ve bölgede saklanan uyuşturucu maddeleri bulmak amacıyla operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

1 Ocak- 31 Aralık 2023'te yürütülen operasyonlar kapsamında 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildiği ifade edildi. (İLKHA)