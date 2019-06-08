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Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur Çocuk Festivali’ başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur ilçe belediyesinin ev sahipliğinde 4 gün sürecek olan ‘Gelin çocukların kahkahalarında buluşalım’ çocuk festivali başladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Diyarbakır’da 4 gün sürecek olan ‘Sur Çocuk Festivali’ başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur ilçe belediyesinin ev sahipliğinde 4 gün sürecek olan ‘Gelin çocukların kahkahalarında buluşalım’ çocuk festivali başladı.


Tarihi Sur ilçesinde bulunan Ben û Sen Burcu Parkında Sur ilçe belediyesinin çocuk şenliği ile başlayan festivale Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Sur İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı, HDP Diyarbakır il başkanı, HDP milletvekilleri ile çocuklar ve aileleri katıldı. Başkan Mızraklı, parkta kurulan boomwhackers, darbuka, stranbeji, mandala, oyuncak yüz boyama, bez branda, taş boyama, kil ve çamur, pantomim ve geri dönüşüm atölyelerini tek tek ziyaret etti.



Mızraklı, alanda çöp topladı


Çocuklarla yakından ilgilenen Mızraklı, atölyelerde çocuklara eşlik ederek, alanda oluşan çöpleri toplayarak çöp kutusuna attı. Şenlik, düzenlenen pantomim ve arbane gösterisi ile çocukların seslendirdiği şarkılarla sona ererken, 11 Haziran’a kadar sürecek Festival kapsamında müzik, tiyatro, sinema, sanat atölyeleri, açık hava etkinlikleri ve forum gibi aktiviteleri içerdiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
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