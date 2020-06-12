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Aktüel

Diyarbakır'da 4 gün önce kaybolan epilepsi hastası kadını bekçiler buldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:29:07 -
Diyarbakır'da 4 gün önce kaybolan epilepsi hastası kadını bekçiler buldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 gün önce kaybolan 32 yaşındaki epilepsi hastası kadın il merkezinde bulundu.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Yasin Aral'ın, epilepsi hastası kızı Elvan Aral'dan haber alamadığını belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Yenişehir ilçesinde görev yapan bekçiler Dağkapı Meydanı'nda gezerken gördükleri bir kadına şüphe üzerine kimlik sordu. Üzerinde kimliği bulunmayan kadın polis merkezine götürüldü.

Merkeze götürülen kadının, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Elvan Aral olduğu tespit edildi.

Aral, karakolda ailesine teslim edildi.


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