Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uygulamada 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uygulamada 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde durdurulan araçta 5 kişinin tedirgin halleri dikkat çekti. Ekipler, arabadan duvarın kenarına atılan bir şeyleri fark etmesi üzerine çevrede arama başlattı.
Yapılan kontrolde şüphelilerin attığı siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. (İLKHA)
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