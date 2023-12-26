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Yerel Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!
Yerel

Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 09:15:00 -
Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uygulamada 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uygulamada 4 el yapımı patlayıcı ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde durdurulan araçta 5 kişinin tedirgin halleri dikkat çekti. Ekipler, arabadan duvarın kenarına atılan bir şeyleri fark etmesi üzerine çevrede arama başlattı.

Yapılan kontrolde şüphelilerin attığı siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. (İLKHA)
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