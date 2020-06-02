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Aktüel

Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:41:00 -
Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

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