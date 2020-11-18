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Aktüel Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
Aktüel

Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:31:10 -
Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.
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