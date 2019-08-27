Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya salındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Uçarlı Mahallesi’nde dünyaya örnek olacak bir etkinliğe daha imza atıldı. Kuşları ve doğayı korumak ve yeniden dönüşümünü sağlamak adına 130 bıldırcın doğaya salındı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fidanboy, “10 yıldır köyümüzde bir ağaç dikim ve doğayı korumaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Güneydoğu GAP sağlık turizm derneğinin katkısıyla gelen öğrencilerimizle birlikte bıldırcınları doğaya salmış bulunuyoruz” dedi.

Avrupa’dan gelen öğrencilerle birlikte 130 bıldırcın Lice Ormanları’na salındı. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Uçarlı köyünde dünyaya örnek olacak bir etkinliğe daha imza atıldı. Kuşları ve doğayı korumak ve yeniden dönüşümünü sağlamak adına 130 bıldırcın doğaya salındı. Etkinliğe, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği, Güneydoğu GAP Sağlık Turizmi Derneği, Ortadoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSGİAD) ile birlikte çok sayıda siyasetçi, akademisyen, Erasmus ile Avrupa’dan gelen öğrenciler ve gazeteciler katıldı.

130 Bıldırcın doğaya bırakıldı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fidanboy katkıları ile yapılan etkinliğe Ortadoğu Sanayici ve Genç İş Adamları Derneği (OSGİAD) Kurucu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane de katılarak destek verirken, 130 bıldırcın Lice’nin ormanlarına bırakıldı. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta da yine 70 keklik farklı zamanlar içinde doğaya bırakıldı.

“Köyümüz 4 bin 500 yıllık bir tarihe sahip”

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Fidanboy yaptıkları etkinliği anlatarak, “Köyümüz 4 bin 500 yıllık bir tarihe sahip. 10 yıldır köyümüzde bir ağaç dikim ve doğayı korumaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Meyve ağaçları ve diğer ağaçların dikimini gerçekleştirdik. Arada bir de keklik, bıldırcın gibi kuşları doğaya saldık, kuş yuvalarını yaptık. Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği’nin katkısı ile Erasmus çerçevesinde Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen öğrenciler, Ortadoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin katkısı, benim de üyesi olduğu Güneydoğu GAP sağlık turizm derneğinin katkısıyla gelen öğrencilerimizle birlikte bıldırcınları doğaya salmış bulunuyoruz" diye konuştu

Yapılan etkinlik konuşmaların ardından son buldu