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Yerel Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:46:00 -
Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Yeşilburç Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu operasyonda; 2 ayrı noktada, 110 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 123 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.

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