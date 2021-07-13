Diyarbakır ve İzmir mitingleri hakkında çarpıcı yorum

CNNTürk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Sosyolog-Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı ve Gazeteci Melik Yiğitel gündeme ilişkin yorumlarda bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda Diyarbakır'da yaptığı mitingle ilgili değerlendirmelerde bulunan yorumculardan Hulki Cevizoğlu, Cumhurbaşkanı'nın çözüm sürecine ilişkin ifadelerine dikkat çekerken Melih Yiğitel ise bu mitingin HDP ve PKK'ya meydan okuma anlamına geldiğini söyledi.

Melih Yiğitel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da Cuma namazını PKK'nın Surda yerle bir ettiği sonradan onarılan camide kılmasını HDP önündeki annelerin yanına gitmesini terör örgütüne meydan okuma anlamına geldiğini söyledi.

İzmir'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde gerçekleşen mitinge de değinen Melih Yiğitel, bu mitingin iki parti arasında perde gerisinden yürütülen işbirliğinin ve ittifakın gözler önüne serdiğine dikkat çekti. Yiğitel "CHP, HDP'ye sürekli "elma dersem çık, armut dersem çıkma" diyordu. Oysa mitingte Pervin Buldan CHP'nin aldığı büyükşehir belediyelerini kendileri sayesinde aldığını ve bundan sonra herşeyin açıkça yapılmasından yana olduklarına yönelik ifadelerine dikkat çekti.