  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:42:38 -
Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, vali ve valilik çalışanlarının isimlerini kullanarak para isteyen kişilerin emniyet birimlerine bildirilmesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde yaygınlaşan dolandırıcılık yöntemiyle Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği konusunda bilgilerin iletildiği bildirildi.

"Uygulanan yöntem kesinlikle bir dolandırıcılık, uygulayanlar ise dolandırıcılardır." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan benzer taleplerle karşılaşmaları halinde durumu emniyet birimlerine hızla bildirmelerinin beklendiği kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde
Gündem

Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren olmak üzere e-devlet sistemi üzerinden iptal ettirileb..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay