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Gündem Diyarbakır Valiliği duyurdu: İddialar asılsız
Gündem

Diyarbakır Valiliği duyurdu: İddialar asılsız

Diyarbakır Valiliği, sosyal medyadaki "Deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman alınacağı" paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 21:24:00 -
Diyarbakır Valiliği duyurdu: İddialar asılsız

Diyarbakır Valiliği, sosyal medyadaki "Deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman alınacağı" paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman arandığı yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizce işçi alımı söz konusu değildir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."

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