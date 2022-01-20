Diyarbakır’a uçak ile seyahat edecekler ya da Diyarbakır’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’ya uçmak isteyen yolcular uçak seferlerinin olup olmadığını sorguluyor. Diyarbakır'da iki gündür etkili olan kar yağışı hava trafiğini de vurmuştu. Peki Diyarbakır uçuşları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri yapılıyor mu?