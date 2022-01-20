Diyarbakır uçuşları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri yapılıyor mu?
Diyarbakır’a uçak ile seyahat edecekler ya da Diyarbakır’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’ya uçmak isteyen yolcular uçak seferlerinin olup olmadığını sorguluyor. Diyarbakır'da iki gündür etkili olan kar yağışı hava trafiğini de vurmuştu. Peki Diyarbakır uçuşları başladı mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri yapılıyor mu?
Diyarbakır uçuşları yeniden başladı mı? Diyarbakır'da uçak seferleri yapılıyor mu? Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı.
Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi. Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
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