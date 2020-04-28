Diyarbakır TOKİ sonuçları | Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu TOKİ isim listesi
Diyarbakır TOKİ sonuçları açıklandı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimleri kaldığıyerden devam etmeye başladı. TOKİ başvurusu yapanlar "TOKİ Diyarbakır sonuçları" , "TOKİ Diyarbakır isim listesi" , "Yenişehir Üçkuyu TOKİ sonuçları" , "Yenişehir Üçkuyu TOKİ kura çekimi" konularını araştırıyor. İşte, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu TOKİ isim listesi.
16 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimleri ertelendi. Peki, Diyarbakır TOKİ sonuçları açıklandı mı?
Diyarbakır TOKİ sonuçları | Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu TOKİ isim listesi
TOKİ kura çekimleri 28 Nisan Salı günü itibariyle yeniden çekilmeye başladı. Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu projesine başvuranlar “TOKİ sonuçları açıklandı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ Diyarbakır kuraları 21 Mayıs Perşembe günü çekilecek.
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