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Diyarbakır şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, "Kahrolsun PKK" sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:25
Diyarbakır şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Törende PKK'ya lanet yağdı

Mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ile devam etti.

Bakan Soylu'dan açıklamalar

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitleri uğurladıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Ömer 15 yaşındaydı. Abit, biz biliriz ki ekmeğine gitti. Batman Sasonlu 3 kardeşimiz, şu anda biz buradayken Batmanlı kardeşlerimizin musallada aynı kardeşlik aynı anlayış içinde saf tuttuğunu biliyoruz.

Allah sabredenlerle birlikteler. Şehittirler buna inanıyoruz. Size minnettarız, vatanınıza minnettarız, asaletinize minnettarız, her şeyi yapmalarına rağmen birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz, bu kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah'tır.

Bilmenizi isterim ki sizin gibi şu anda dün akşam olayı öğrendikten sonra yüreği yanıp tutuşan bir adam var. 'Orada kardeşlerimle beraber olmanız bizim vecibemizdir' diyen bir adam var, Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diledi, Çocuklarımıza Fatihalar İhlaslar okuyalım. Allah cenneti ile müşerref eylesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah dirayetinizi daim eylesin, Allan rahmet eylesin. Yüreklerinde merhamet asalet olmayan ve bu ülkeye birilerine uşaklık yaparak kötülük yapmak isteyenleri Allah kahretsin" dedi.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:25
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Süleyman Soylu
  4. AK Parti
  5. PKK

YORUM YAZ

  • Resul Resul 26 dk önce
    Allah Teâlâ Sabırlar yağdırsın yakınlarına ve bize TürkiyemizeFailleri hdpkk ve işbirlikçileri Devletimiz gereğini yapar BiiznİLLAH
  • sukrusukru29 dk önce
    ALLAH Rahmet eylesin.Bu evlatlarımız tahmin ediyorum,ki kim oldukları bilinerek katledildi.O gün bunları tanıyıp nereye ne için gideceklerini bilen bir şerefsiz PKK,ya haber uçurmuştur.Bu olay dolayısıyla halkın yüreğine korku salmak amacındalar.Fakat yaptıkları alçaklık ters tepecek.Halk korkmayı bırak süpürecek bu şerefsizlere.Ölen evlatlarımıza tekrar ALLAH Rahmet eylesin,Kalan yakınlarında sabırlar versin Amin.

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