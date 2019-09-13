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Diyarbakır şehitleri ‘kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:15
Diyarbakır şehitleri ‘kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı. Kulp ilçesindeki cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.



Cenaze töreninde PKK’ya lanet yağdı


Mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehitlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ile devam etti.



“Olayı duyduktan sonra sizler gibi yanıp tutuşan bir adam var, Cumhurbaşkanımız”


Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitleri uğurladıklarını söyledi. Bakan Soylu, “Ömer 15 yaşındaydı. Abit, biz biliriz ki ekmeğine gitti. Batman Sasonlu 3 kardeşimiz, şu anda biz buradayken Batmanlı kardeşlerimizin musallada aynı kardeşlik aynı anlayış içinde saf tuttuğunu biliyoruz. Allah sabredenlerle birlikteler. Şehittirler buna inanıyoruz. Size minnettarız, vatanınıza minnettarız, asaletinize minnettarız, her şeyi yapmalarına rağmen birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Size borçluyuz, bu kardeşliğe sahip çıkmanıza borçluyuz. Sığınacağımız yer Allah’tır. Bilmenizi isterim ki sizin gibi şu anda dün akşam olayı öğrendikten sonra yüreği yanıp tutuşan bir adam var. ‘Orada kardeşlerimle beraber olmanız bizim vecibemizdir’ diyen bir adam var, Cumhurbaşkanımız. Başsağlığı, sabır diledi, Çocuklarımıza Fatihalar İhlaslar okuyalım. Allah cenneti ile müşerref eylesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin. Allah dirayetinizi daim eylesin, Allan rahmet eylesin. Yüreklerinde merhamet asalet olmayan ve bu ülkeye birilerine uşaklık yaparak kötülük yapmak isteyenleri Allah kahretsin” dedi.


Konuşmaların ardından her şehit için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Dini vecibelerin yerine getirilmesi ve okunan duaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler şehit cenazelerini omuzlayarak araca taşıdı.


Cenazelerin taşınması sırasında toplanan vatandaşlar sık sık ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı.


Şehitlerden Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız Kulp ilçesine bağlı Koçkar köyüne Ahmet Ay ise defnedilmek üzere Tuzla köyüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:15
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