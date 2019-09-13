Diyarbakır saldırısının şifreleri! İşte terör örgütü PKK'nın asıl hedefi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etti.

Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Hain saldırı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 7 kişi şehit olurken 10 vatandaşımız da yaralandı.

Bu saldırının kodlarını Haber7.com olarak konunun uzmanlarına sorduk.

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar :

Büyük fotoğraf içerisinde değerlendirmek lazım meseleyi. PKK her zaman sivil toplumu baskı altında tutmak dehşet, korku bir tarafıyla da vaat politikaları içerisinde yönetmek ister. Geçmişte ne yaptı? Köy ve mezra katliamları yaptı. Katiline aşık etme stratejisi üzerinden tahakküm altına almak istiyor. Ya bana bağlanırsınız ya zarar görür ya da öldürülürsünüz. Bir diğer tarafıyla varlığını ispat etmek istiyor. Çünkü Türkiye’de varlığını kaybetti. Bunu yaparken türev örgütler üzerinden yapıyor. Bunun da manası şu: İnsani bir manada tepki görürse “Ben yapmadım onlar yaptı.” diyecek.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar:

Bu olayın iki yönü var. Bir HDP ve PKK boyutu. Bu ilişkinin giderek derinleştiğini gösteriyor. Bir de HDP il binası önündeki annelere gözdağı vermek ve ön almak. Çünkü bize gelen bilgilere göre tüm HDP il ve ilçe binalarına anneler gidecek. Bu saldırı PKK’nın yaptığı vahşet daha önce de yaptığı işlerden. Terör örgütünün bu vahşete girişmesi de sona doğru geldiğinin en büyük göstergesi. Bir tarfatn PKK çok ciddi şekilde sıkışıyor. Ona nefes veren CHP. Türkiye’yi kuran parti. CHP Ahmet Türk’e gidiyor ama annelere gitmiyor. CHP annelere gitse PKK’nın nefes alma durumu kalmayacak. Terör örgütü PKK daha önce çok zor durumda kalıp bu tür katliamları yapmıştı. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Çünkü örgüt bitme safhasına girdi.

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz:

Diyarbakır’da annelerin HDP kapısına dayanarak dağa kaçırılan evlatlarını istemeleri son 40 yılın en büyük cesaret eylemidir. Analar hem HDP’ye, hem PKK’ya karşı büyük bir “serhildan” başlatmıştır. PKK’nın 40 yıldır terörle oluşturduğu korku duvarlarını bu anneler yerle bir etti.

Terör örgütünün buna cevabı alçakça oldu; anaların eylem yaptığı şehirde yedi köylü vatandaşımızı bombayla katletti. 10 vatandaşımız ise yaralı.

PKK köylüleri yanlışlıkla değil, doğrudan hedef aldı. Bunun kanıtı da ABD Dışişleri’nin, seyahat edecek vatandaşlarını bir kaç gün önceden Diyarbakır için uyarması. Bu da gösteriyor ki, ABD’nin önceden bildiği ve sivil vatandaşlarını uyardığı bu alçak saldırı, terör örgütü tarafından önceden belirlenmiş ve planlanmış. PKK, bu terör saldırısıyla bölgede anaların yıktığı korku duvarlarını yeniden kurmaya çalışıyor, Kürtlere gözdağı veriyor. Bu terör saldırısı bir kez daha PKK’nın Kürtlerin düşmanı ve yabancı devletlerin taşeron örgütü olduğunu göstermiştir.

KAYNAK: HABER7