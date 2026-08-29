Diyarbakır OSB’den 14 Firmayla Erbil Çıkarması: “Üretim Gücümüzü Daha Fazla İhracata Dönüştürmeliyiz”

Fuarın ikinci gününde Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan; Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu ve Bölge Müdürü Hamdullah Önen ile birlikte fuarda yer alan Diyarbakırlı firmaların stantlarını ziyaret etti. Sanayicilerle bir araya gelen OSB heyeti, firmaların fuardaki temasları, yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları hakkında bilgi aldı.

Fuarın yoğun ve verimli geçtiğini belirten Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır’ın Irak ve Suriye pazarlarına olan coğrafi yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

“Diyarbakır’ın yakınlığını ihracata daha güçlü yansıtmalıyız”

Fidan, “Bu bizim Diyarbakır OSB olarak katıldığımız üçüncü yurt dışı fuarı. Daha önce Şam’da iki fuara, şimdi de Erbil’de düzenlenen fuara sanayicilerimizle birlikte katılım sağladık. Bu bölgelere özellikle önem veriyoruz. Diyarbakır’ın Irak ve Suriye’ye olan coğrafi yakınlığı sanayicilerimiz açısından önemli bir avantaj. Bu avantajı ticari ilişkilere ve ihracat rakamlarına daha güçlü şekilde yansıtmak istiyoruz” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Diyarbakır ve bölge sanayicileri açısından önemli bir pazar olduğunu belirten Fidan, Suriye’de oluşan yeni ticari fırsatların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, “İhracatımızı artırmamız gerekiyor. Irak Kürdistan Bölgesi ve Suriye başta olmak üzere çevre pazarlarda daha güçlü yer almalıyız. Sanayicimizin üretim gücünü ihracata daha fazla yansıtmak istiyoruz. Diyarbakır OSB olarak firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, yeni bağlantılar kurmasını ve mevcut pazarlarını büyütmesini önemsiyoruz. Bu nedenle uluslararası fuarlarda sanayicilerimizle birlikte yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fuarların yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olmadığını vurgulayan Fidan, “Bu organizasyonlar yeni ticari bağlantıların kurulması, firmalarımızın kendilerini tanıtması ve yeni pazarlara ulaşması açısından önemli fırsatlar sunuyor. Diyarbakır’ın üretim gücünü bölgesel pazarlardaki ticaret potansiyeliyle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fuarların öneminin farkındayız”

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Meya Alüminyum yetkilisi Kamuran Azizoğlu da fuarın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Azizoğlu, “Biz firma olarak fuarlara zaten büyük önem veriyoruz. Erbil Fuarı da bizim açımızdan oldukça güzel geçiyor. Talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı tarihlerde Amerika’da da bir fuarımız var. Firmamızın bir ekibi Amerika’da, bizler de Erbil’deyiz. OSB olarak fuarların öneminin farkındayız. Sanayicilerimizin ihracatını artırması ve yeni pazarlara ulaşması için bu tür organizasyonlara önayak olmaya devam edeceğiz” dedi.

“İhracatımızın ciddi bir kısmını bu bölgeye yapıyoruz”

Fuara katılan ARFEM Alüminyum yetkilisi Ali Baran ise Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi pazarında 13 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Baran, “Firmamız olarak 13 yıldır Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta ciddi işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada bayilerimiz, müşterilerimiz ve güçlü ticari bağlantılarımız var. İhracatımızın ciddi bir kısmını bu bölgeye gerçekleştiriyoruz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla ihracat yapmamız ve rakamlarımızı çok daha yukarı taşımamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İkinci gümrük ihracatımızı etkiliyor”

Baran, Irak’ın kuzeyinden güneyine yapılan sevkiyatlarda karşılaşılan ikinci gümrük uygulamasının ihracatı etkilediğini belirtti.

Baran, “Habur’dan geçerek Irak Kürdistan Bölgesi’ne giren ürünler, ülkenin güneyindeki Arap bölgelerine gönderilirken Irak’ın iç kesimlerinde bulunan ikinci bir gümrük noktasından geçiyor. Kuzeyden güneye geçişte uygulanan bu ikinci gümrükte yeniden vergi ödenmesi, Irak’ın güneyine yapılan ticarette önemli bir engel oluşturuyor. Bu uygulamanın kaldırılması ya da ihracatçıyı rahatlatacak şekilde düzenlenmesi, Türkiye’nin Irak’a ihracatının artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Diyarbakır OSB heyeti, fuar boyunca Diyarbakırlı sanayicilerin stantlarını ziyaret ederek firmaların uluslararası bağlantılarını güçlendirmesine yönelik temaslarını sürdürdü. Fuarda gerçekleştirilen görüşmelerle Diyarbakır firmalarının Irak pazarındaki mevcut ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ihracat bağlantılarının kurulması hedefleniyor.