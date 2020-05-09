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Aktüel

Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:00:51 -
Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığınca 23 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken şehrin en işlek noktaları boş kaldı. Güvenlik güçleri araçları tek tek kontrol edip vatandaşları uyarırken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.

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