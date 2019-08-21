0553 313 94 23

Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada 2'si kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48
Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada 2'si kadın 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği  kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat,  Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48
  1. Diyarbakır
  2. Silvan
  3. Enver Tekin
  4. Poyraz ailesi
  5. Gülşen Poyraz
  6. silahlı kavga
  7. Narin ailesi

YORUM YAZ

  • kayakaya55 dk önce
    yalnız narin ailesi taraf değilken en çok kayıp onlardan olmuş enteresan bir olaya benziyor.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    Onların kişisel kavgaları devletin işine gelir. Bırakın o köftehorları birbirlerini yesinler. Şiddet oranın insanının özünde vardır. Bırakın kavga etsinler. Bunlar içlerindeki kötü enerjiyi böyle dışarı atıyorlar. Birbirlerini yemeği bırakırlarsa devlete, askere, polise saldırıyorlar. Bırakır belalarını kendilerinden bulsunlar. Mazlum ve masumlara dokunmasınlar.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Beter olsunlar!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bin 500 aday başvurdu 160 kişi seçilecek
  1. Bin 500 aday başvurdu 160 kişi..
  2. Avustralya'da kardinalin tacizine..
  3. Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
  4. Medya AŞ’de büyük kıyım
  5. KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten..
  6. Çamlıca’daki duble yol asfaltlanıyor
  7. İTSO’dan özel eğitim protokolü
  8. Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı
  9. Bakan Selçuk: “Bizim meselemiz..
  10. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
  11. Kadir Ağabeyi öldüren caninin cezası..
  12. Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini..
  13. KDK, vatandaşların ilginç..
  14. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
  15. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
  16. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
  17. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
  18. En yaşlı kursiyer umut dolu
  19. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
  20. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

Günün Karikatürü

21 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Beyaz eşya servisleri de mağdur!
Beyaz eşya servisleri de mağdur!