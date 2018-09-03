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Diyarbakır Hazro'da 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:44
Diyarbakır Hazro'da 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinden 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 9 şarjör, 100 tabanca fişeği, el dürbünü, radyo, kelepçe, 4 büyük tüp, şemsiye, 2 sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:44
  1. Diyarbakır
  2. hazro
  3. Terörle Mücadele

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