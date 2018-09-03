Diyarbakır Hazro'da 2 terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.03 Eylül 2018 Pazartesi 19:44
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin üzerinden 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 9 şarjör, 100 tabanca fişeği, el dürbünü, radyo, kelepçe, 4 büyük tüp, şemsiye, 2 sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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