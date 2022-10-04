Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır toz taşınımı yarın olacak mı 5 Ekim Çarşamba
Diyarbakır'da toz taşınımı sebebiyle zor anlar yaşandı. Bu sebeple vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını yakından araştırıyor. Peki, Diyarbakır hava yarın nasıl olacak?
Toz taşınımı Diyarbakır'da etkili oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?
Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır toz taşınımı yarın olacak mı 5 Ekim Çarşamba
Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.