0553 313 94 23

Diyarbakır, hacıları güllerle karşıladı

Kutsal topraklardan dönen Diyarbakır'ın ilk hac kafilesi, Diyarbakır Havalimanı'nda güllerle karşılandı.

04 Eylül 2018 Salı 21:41
Diyarbakır, hacıları güllerle karşıladı

Diyarbakır'dan Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden ilk hac kafilesi güllerle karşılandı.

İlk kafiledeki 192 hacının Diyarbakır Havalimanı dış hatlar terminalinde karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı. Bazı hacılar ve yakınları ağlayarak birbirlerine sarıldı.

Bir hacı, güvenliği sağlayan polislere ve havalimanındaki yolculara kutsal topraklardan getirdiği hurmalardan ikram etti. Müftülük yetkilileri de yurda dönen hacıları güllerle karşıladı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, hacca uğurladıkları ilk kafileyi karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hacıların sağ salim döndüğünü ifade eden Karabayır, "Onları müftülük olarak uğurladığımız gibi karşılıyoruz. Allah gidenlerin haclarını kabul etsin. Gitmek isteyen kardeşlerimize de fırsat nasip eylesin. Daha önceki yıllar yazılmış olup da hasretle, muhabbetle haccın çıkmasını bekleyen kardeşlerimize de gelecek yıl gitmeyi nasip eylesin." dedi.

Hacca gidip geldikten sonra insanların hayatında değişiklikler olması gerektiğine işaret eden Yavuz Selim Karabayır, şöyle konuştu:

"Hacı olmak kolaydır ama hacı ölmek daha zordur. Oraya ibadet etmek için gittiler. Orada mahşeri yaşadılar, imanlarını tazelediler. İnşallah arınmış bir şekilde dönüyorlar. Peygamber Efendimiz, 'Kim mebrur bir hac yaparsa, annesinden doğduğu gibi tertemiz olarak döner' buyuruyor. Ümit ediyoruz ki gelen hacılarımız da Peygamberimizin verdiği bu müjdeye nail olarak dönmüşlerdir. İnşallah bundan sonraki hayatlarında da hacı olmanın muhabbetiyle, gururuyla mutlu ve huzurlu bir ömür yaşarlar."

Kafilede yer alan Seyfettin Keskin (68), hac ibadetini yerine getirip dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hacca gitmek için 5 yıldır beklediğini söyleyen Keskin, kutsal toprakların havasını teneffüs ederek hac görevini yerine getirdiklerini belirtti.

Eşiyle hac ibadetini yerine getiren Hatice Yıldızhan da hacca gitmenin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade ederek Müslümanlar için dua ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:41
  1. Seyfettin Keskin
  2. Hatice Yıldızhan
  3. Yavuz Selim Karabayır
  4. Diyarbakır Havalimanı
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya'daki heyelanda 12 kişi öldü
    1. Etiyopya'daki heyelanda 12 kişi öldü
    2. Fatih Terim taraftarlara teşekkür etti!
    3. Sabri Balaman: İstanbul adayı eşittir..
    4. Fabian'dan bomba çıkış: Fenerbahçe..
    5. İyi Parti'de istifalar sürüyor! Bir..
    6. Babel'in dudak uçuklatan istediğini..
    7. 9 yaşındaki çocuk, evlerine gelen..
    8. BMGK'dan Trump kararı!
    9. Şenol Güneş UEFA toplantısına katıldı
    10. Tümer Metin'den dikkat çeken..
    11. ABD seçimler konusunda kaygılı!
    12. Kerry açıkladı: Katil Esed'den terör..
    13. Kan donduran vicdansızlık! Çöpte bebek..
    14. Ali Koç'a Cocu'yu öneren isimler belli..
    15. BMGK İdlib kararını açıkladı!
    16. Mustafa Cengiz sert çıktı:..
    17. Rusya'dan İsrail'e saldırı tepkisi!
    18. Bakan Ziya Selçuk'tan ezber bozan..
    19. Şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik..
    20. Gebelikte aşerme neden olur?
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti