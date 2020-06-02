  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi sur ve burçlarda temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesini çevreleyen sur dipleri ve burçlarda temizlik çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:53:44 -
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi sur ve burçlarda temizlik çalışması başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sur ilçesini çevreleyen sur dipleri ve burçlarda temizlik çalışması başlattı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sur ilçesini çevreleyen tarihi surlarda ve burçlarında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışması surların tamamını kapsayacak, burçların içi ve çevresinde yürütülecek. Bir hafta içinde bitirilmesi planlanan temizlik çalışmasının devamında da sürekli kontrol altında tutularak sur dipleri ve burçların temizliği sağlanacak.


Çalışmanın ardından temizlenen sur dipleri ve burçların içi yabancı otlardan da arındırılarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı