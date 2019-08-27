Diyarbakır Belediyesinde büyük temizlik başladı! 27 daire başkanı, 1 Genel Sekreter görevden alındı

Sezai Erhan Yeniakit

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu işe hızlı başladı ve ilk icraatı belediye içerisinde HDP’li başkanların atadığı yöneticileri görevden alarak kendi ekibini kurmak oldu.

Genel sekreterliğe atama yapıldı

Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresinde (DİSKİ) 27 daire başkanını görevden alıp, yerine yeni isimleri atadı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Gökez getirildi.

Büyükşehirde tüm başkanlar değişti

Diyarbakır Büyükşehir belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına Sadık Demir, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına Sedat Karahanlı, Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığına Orhan Yaşar, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına Zeki Karahan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına Mustafa Korkutan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına Akın Erin, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Ahmet Mudu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına Mustafa Çakmak, Yazıişleri ve Karar Daire Başkanlığına Hasan Yıldırım, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına Çimen Gültekin Açar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına Davut Ayzit, İtfaiye Daire Başkanlığına Şükrü Kikizade, İç Denetim Daire Başkanlığına Haydar Teksin, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına Sebahat Eşsizoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Ebubekir Ekin ve Kaynak Geliştirme ve İşletme Daire Başkanlığına Hikmet Güneş’in atandığı belirtildi.

Kimler görevden alındı?

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresinde (DİSKİ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ayhan Baran, İçme Suyu Daire Başkanı Faruk Kaya, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Cansever, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Porsuk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Halis Yılmaz, İşletmeler 2.Bölge Daire Başkanı Alican Taş, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Feyzi Karakoç, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Rumet Andal, İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanı Hasan Türmak, Su Tesisleri Daire Başkanı Suat Yavuz, Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanı Mehmet Emin Tümür görevden alındılar.

DİSKİ’nin yeni başkanları belirlendi

DİSKİ’de görevden alınanların yerine Mustafa Oruç Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Ahmet Yakut, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına, Muhittin Oruç Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına, Mehmet Murat Güler Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığına, Mehmet Yokuş Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Aytekin Taşkıran İçme Suyu Dairesi Başkanlığına, Lokman Yıldız İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı ile Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına, Berkan Bütün İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığına, Bilen Eşsizoğlu Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığına, Ayşe Ökten Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına atandılar.