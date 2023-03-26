Diyarbakır annesi evladını PKK'dan söke söke almıştı! Bakın hangi partiden aday adayı oldu!

AK Parti, milletvekili seçimlerinde ilk kez uyguladığı elektronik temayülü dün gerçekleştirdi. 81 ilde aynı anda başlayan ve aynı anda sona eren e-Temayül’de; il yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulları, belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri ve önceki dönem milletvekilleri oy kullandı.

Aday adaylarının belirlenmesinde âdeta kılı kırk yaran AK Parti’de teşkilat mensuplarının her birine dijital kart verildi. Aldıkları kartları ilgili cihaza okutan teşkilat mensuplarının karşısına o ilin milletvekili aday adaylarının fotoğraflı listesi çıktı.

Kartlar kişi bazlı değil, il ve ilçe bazlı olarak dağıtıldığı için gizlilik korundu, kimin hangi aday adayını desteklediği bilinmedi. Sadece hangi ilin ve ilçenin kimleri tercih ettiği görülebildi. Son oy kullanıldığı andan 1 saat içinde sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne düştü.

Böylelikle temayül sürecini geride bırakan AK Parti, aynı zamanda milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek için alt komisyon çalışmalarına başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu komisyonun değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Nisan’da başkanlığını yapacağı üst komisyonda verilecek.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ADAY OLDU

Öte yandan AK Parti’de aday adaylığı için başvuran isimler arasında önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış çok sayıda isim bulunuyor. Daha önce Antalya Milletvekilliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Menderes Türel bu isimler arasında.

‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısının bestecisi, ünlü sanatçı Yücel Arzen, Gazeteci-Yazar Fadime Özkan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eşi Mehmet Erdal Bilir de AK Parti’den aday adayı oldu.

Ayrıca, mevcut milletvekillerinden AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, bu kez Ankara’dan adaylık başvurusu yaptı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da AK Parti aday adayları arasında yer aldı.