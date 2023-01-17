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Gündem Diyarbakır annelerinin simge ismi Hacire Akar’ın teslim olan oğlu intihar etti: ‘HDP'liler baskıyla ölüme sürükledi'
Gündem

Diyarbakır annelerinin simge ismi Hacire Akar’ın teslim olan oğlu intihar etti: ‘HDP'liler baskıyla ölüme sürükledi'

Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlatlarını terör örgütü PKK elinden kurtarmak isteyen ailelerin nöbeti devam ederken, evlat nöbetinin simge ismi haline gelen Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Terör örgütünün elinden kurtulan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar, Diyarbakır'daki surlara çıkıp kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan Akar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:44:00 -
Diyarbakır annelerinin simge ismi Hacire Akar’ın teslim olan oğlu intihar etti: ‘HDP'liler baskıyla ölüme sürükledi'

Diyarbakır’da aileler, 2019 yılında HDP il başkanlığı önünde çocuklarının terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılması için eylem başlatmıştı. Evlat nöbetinin simge ismi olan Hacire Akar, oğlunu terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmıştı. Dün gece saatlerinde Diyarbakır’da sulara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan Akar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı

SURLARA ÇIKIP KENDİNİ YAKTI

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PEŞİNİ BIRAKMADILAR

Hastane önünde açıklamada bulunan ağabey Mustafa Akar, “Mehmet’tin durumu psikolojikti, örgütten kurtardıktan sonra toparlayamadı. Başımız sağ olsun, sorumlusu örgüttür, demek ki bırakmadılar peşini. 25 yaşında, bir çocuğu var, eşi hamile. Bize yapılan, herkese yapılmıştır. Başkasına yapmasınlar. Onu hayatta bağlamak için çok uğraştık, kurtaramadık. Örgütten dolayı psikolojisi bozuktu. Bizi rahat bırakmadılar” dedi.

Hacire Akar, 3 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçerek HDP ve bölücü terör örgütü PKK’ya karşı başkaldırıp evladını istemişti ve evladına kavuşup evlendirmişti. Akar’ın duruşu örgütte çözülmeleri hızlandırırken, 39 örgüt mensubunun da güvenlik güçlerine teslim olmasına önünü açmıştı.

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