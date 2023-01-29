  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü

Meral Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu bunu duyarsa kıyamet kopar

2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener, başını duvarlara vuracak! Tamamı AK Parti’ye geçti

Türk bilim insanları geliştirdi... Kalp krizi riskini saniyeler içinde tespit edecek!

Erdoğan o listeyi alt üst etti! O alanda dünyada bakın kaçıncı oldu
Siyaset Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Siyaset

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 2 aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:44:00 -
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1245 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2018'de 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için gelen anne S. İ. ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu U. M. için gelen G. L. de oturma eylemine dahil oldu.

Anne G. L., tek oğlunun 17 yaşındayken HDP tarafından dağa götürüldüğünü ve onu geri almak için eyleme katıldığını söyledi.

L., "Ben oğlumu onlardan geri istiyorum. Tek bir oğlumdu, gelsin artık. Ne olur geri gel. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Örgütten oğlumu istiyorum, evladımı onlara bırakmayacağım" dedi.

Anne S. İ. de Kürtçe yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Ben İstanbul'dan oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum A. İ. kahvede çalışıyordu. Oğlum 20 yaşındaydı, 4 yıldır götürülmüş ve şu an 24 yaşında. Ben oğlumu istiyorum, oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını heyete anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Anne ve babalara gü​​​​​​​l dağıtan Çayır, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi
HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi

Gündem

HDP mi izin vermiyor Akşener? Diyarbakır’a kadar gitti oraya gidemedi

HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı
HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı

Medya

HDP ile ilgili şok iddia! O isim, gizli planlarını açıkladı

HDP’den bomba
HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Medya

HDP’den bomba "Akşener" hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!
HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

Siyaset

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar
Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

Siyaset

Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Gündem

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi
HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

Siyaset

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23