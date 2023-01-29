Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1245 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2018'de 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için gelen anne S. İ. ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu U. M. için gelen G. L. de oturma eylemine dahil oldu.

Anne G. L., tek oğlunun 17 yaşındayken HDP tarafından dağa götürüldüğünü ve onu geri almak için eyleme katıldığını söyledi.

L., "Ben oğlumu onlardan geri istiyorum. Tek bir oğlumdu, gelsin artık. Ne olur geri gel. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Örgütten oğlumu istiyorum, evladımı onlara bırakmayacağım" dedi.

Anne S. İ. de Kürtçe yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Ben İstanbul'dan oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum A. İ. kahvede çalışıyordu. Oğlum 20 yaşındaydı, 4 yıldır götürülmüş ve şu an 24 yaşında. Ben oğlumu istiyorum, oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını heyete anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Anne ve babalara gü​​​​​​​l dağıtan Çayır, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA