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Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor - Anne Saliha Edizer:- "Oğlum 15 gün boyunca seçim döneminde HDP için çalıştı. Seçim çalışmalarından sonra HDP'nin bürosuna gitti. Oradan da onu kandırarak PKK'ya gönderdiler. Çocuğumu istiyorum"- Anne Sevda Demir:- "4 yıldır ciğerim yanıyor. Uyuyamıyorum. Hep gözyaşı döküyorum. Hiç haber alamadım. Oğlum sadece rüyalarıma giriyor"

13 Eylül 2019 Cuma 13:54
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

İstanbul'da 2015 yılında 14 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılan anne Saliha Edizer, 9 Eylül'de katıldığı eylemi oğluna kavuşuncaya kadar sürdüreceğini söyledi.

Kendi isteğiyle eyleme katıldığını belirten Edizer, HDP'lilerin çocuğunu kandırdığını, bu nedenle onlardan evladını getirmesini istediğini anlattı.

Çocuğu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini dile getiren anne Edizer, "Oğlum 15 gün boyunca seçim döneminde HDP için çalıştı. Seçim çalışmalarından sonra HDP'nin bürosuna gitti. Oradan da onu kandırarak PKK'ya gönderdiler. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım. Eylemim devam edecek. Anneleri gördüm, burada eylemdeydiler. Ben de katılmak istedim." ifadelerini kullandı.

- "Yüreğim paramparça oldu"

Dağa 14 yaşındayken kaçırılan kızı Mekiye Kaya için oturma eyleminde yer alan Hüsniye Kaya (55) da 8 gündür oturma eyleminde bulunduğunu, kızından hiç haber alamadığını söyledi.

Eylemlerini çocuklarına kavuşuncaya kadar sürdüreceklerini ifade eden Kaya, "Hastayım. Artık dayanamıyorum. Yüreğim paramparça oldu. Kızıma kavuşuncaya kadar buradan ayrılmıyorum." diye konuştu.

- "Oğlum sadece rüyalarıma giriyor"

Bugün eyleme katılan Sevda Demir de 4 yıldır oğlu Fatih Demir'den haber alamadığını vurguladı.

"Bizimkileri niye gönderdiler. Kendi çocuklarını göndersinler. Niye benim oğlumu gönderdiler? 4 yıldır ciğerim yanıyor. Uyuyamıyorum. Hep gözyaşı döküyorum. Hiç haber alamadım. Oğlum sadece rüyalarıma giriyor." diyen Demir, eylemine sonuna kadar sürdüreceğini kaydetti.

Fatma Akkuş da kızı 15 yaşındaki Songül Akkuş için eyleme katıldığını anlatarak 2015'ten bu yana evladından haber alamadığını, 4 gündür eylemde bulunduğunu aktardı.

Hiçbir annenin keyfinden buraya gelmediği dile getiren Akkuş, kiminin oğlu kiminin kızı kiminin yeğeni kiminin torunu için eylemde olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:54
  1. ailelerin oturma eylemi
  2. Diyarbakır

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