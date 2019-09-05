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Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 10'a yükseldi- Eyleme katılan anne Sabiha Balta:- "Oğlum askere gidecekken aldılar. Oğlumu HDP'liler götürdü. Çocuğumu istiyorum"

05 Eylül 2019 Perşembe 15:58
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 10'a yükseldi.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine dün 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı.

Malatya'dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep'ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin'den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının; Mersin'den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine katıldı.

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da eyleme katılarak, HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

- "Oğlumu görmeye gittim, PKK'lılar başıma silah dayadı"

Anne Sabiha Balta, Zazaca yaptığı açıklamada, 5 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

"Kimsenin haram lokmasını yemedim, kimseyi kandırmadım. Oğlumu bu işten rant sağlayanlar götürdüler. Parayla onu bu yola soktular, oğlumu öldürtecekler. Oğlum askere gidecekken aldılar. Oğlumu HDP'liler götürdü. Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu getirmezlerse her şeyi yaparım." diyen Balta, buğday ekip hayvan otlatarak kazandığı para ile zorluklarla oğlunu yetiştirdiğini belirtti.

Balta, oturma eylemine devam edeceğini ifade ederek, "Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Devlet oğlumu götürmedi, bunlar götürdü. Oğluma bir şey olursa, onları yakarım. Ne bıraktılar bana telefon açsın, ne bıraktılar benimle konuşsun. Oğlumu görmeye gittim, PKK'lılar başıma silah dayadı, bırakmadılar oğlumu göreyim. Sonuna kadar bunlara davacıyım. 5 yıldır sabrettim, yeter artık. Kendi oğullarını okutup, avukat, mühendis yapıyorlar, bizim çocukları öldürtüyorlar." diye konuştu.

- "Haberlerde duyup buraya geldim"

Anne Meryem Savur da 4 yıl önce 3 çocuğundan Fırat Savur'un 17 yaşındayken kaçırıldığını, oğlundan bugüne kadar haber almadığını belirtti.

"Haberlerde duyup buraya geldim. Oğlum sabah evden çıktı, bir daha gelmedi." ifadelerini kullanan Savur, oğluna kavuşmak istediğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:58
  1. Diyarbakır
  2. Oturma eylemi

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