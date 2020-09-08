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Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Anne İmmihan Nilifırka: - "Çocuklarımızı dağda ölüme mahkum etmişler. Dağda aç, susuz, perişan ettiler" - Anne Türkan Mutlu: - "Sözün bittiği yerdeyiz. Yedi yıldır ağlıyorum, yeter artık"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:07:15 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 372'nci gününe girdi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka, evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuduğunu, oğlunun muhabir olma hayalinin olduğunu söyledi.

"Oğlumun elinden kalemi alarak dağa kaçırdılar. Allah hakkımızı PKK'ya, HDP'ye bırakmasın. Çocuklarımızı onlar kaçırdı. Evlatlarımız üzerinde siyaset yapmasınlar. Evlatlarımızı versinler. Çocuklarımızı dağda ölüme mahkum etmişler. Dağda aç, susuz, perişan ettiler." diyen Nilifırka, sonuna kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu da 7 yıldır kızının peşinde olduğunu, her yerde evladını aradığını söyledi.

Mutlu, "HDP bizi susturuyor. Milletvekillerine sesleniyorum, herkes elini vicdanına koysun, bizi görsün. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Bir anne olarak oturma eylemimiz bir yıl değil 20 yıl da olsa sürecek. Sözün bittiği yerdeyiz. Yedi yıldır ağlıyorum, yeter artık." ifadelerini kullandı.

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