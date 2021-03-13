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Gündem Diyarbakır annelerinden Süleyman Soylu'ya taziye telefonu
Gündem

Diyarbakır annelerinden Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

Diyarbakır anneleri, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak taziye dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 21:07:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatı üzerine Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu'yu arayarak taziye dileklerini iletti.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu'nun annesinin vefatı üzerine taziyede bulundu.

Soylu'ya taziye dileklerini ileten evlat nöbetindeki aileler, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Her ana böyle yiğit doğurmuyor"

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, Bakan Soylu'nun üzüntüsünü paylaştığını söyledi:

"Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor."

Babalardan Celil Bektaş da Soylu'ya taziye dileklerini ileterek üzüntülerini dile getirdi.

 

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