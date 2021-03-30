Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye değil devletimize dayadığımız için mi bizi görmüyorsunuz?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Deniz Baykal’a kaset kumpası sonrasında CHP’nin genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer sert tepki gösterdi.

“Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli Diyarbakır annelerini görmemezlikten geliyor”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP/PKK’ya yönelik hiçbir eleştiride bulunamadığına dikkat çeken Ayşegül Biçer, şunları söyledi:

“Aylardır Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine devam ediyoruz ve bu süreç içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi ve bizim sorunlarımızı sürekli görmemezlikten geldi. Cumantesi Anneleri’ni her fırsatta yaptığı konuşmalarla gündeme getiriyor fakat biz Diyarbakır annelerine ilişkin hiçbir söz söylememiştir, bizlere hiçbir şekilde destek vermemiştir.”

“HDP/CHP eşittir PKK dır”

HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin onurlu duruşuna Türkiye’nin her bir köşesinden büyük desteğin olduğunu hatırlatan Ayşegül Biçer, “Evlatlarımızın dağa kaçırılmasının sorumlusu HDP’dir ve CHP de HDP ile ittifak içindedir. Birlikte yol aldığı HDP/PKK’yı üzmemek adına biz Diyarbakır annelerine destek vermiyor. Kılıçdaroğlu için HDP/PKK bizlerden çok daha önemlidir. HDP/CHP eşittir PKK dır.” şeklinde konuştu.

“Cumartesi annelerine ‘gelin’ diyerek çağrıda bulunduk”

Diyarbakır’daki eylemlerine ilk başladıklarında “Cumartesi anneleri”e çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet ettiklerini söyleyen Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlara ‘madem sizin derdiniz sadece evlatlarınızdır, o halde gelin birlikte eylemimizi sürdürelim ve evlatlarımıza hep birlikte kavuşalım’ diyerek seslendik. Onlar ise biz HDP il binası önünde eylem yaptığımız için bizlere ‘hainsiniz, satılmışsınız, ajansınız’ diyerek cevap verdiler. Terör örgütünün yanında duranlar haindir, satılmıştır, ajandır, bizler devletimizin yanındayız.”

“Biz sırtımızı devletimize dayıyoruz, onlar gibi PKK ve YPG’ye değil”

Ayşegül Biçer, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen, HDP ile ittifakını devam ettiren Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bizim hiçbir beklentimiz yoktur. CHP, HDP, İyi Parti hep birlikte işbirliği halinde PKK’nın yolunda ilerliyorlar. Sırtımızı devletimize dayıyoruz, onlar gibi PKK’ya, YPG’ye sırtımızı dayamıyoruz. Biz, sırtımızı PKK’ya, YPG’ye dayamadığımız için Kemal Kılıçdaroğlu bizi görmemezlikten geliyor. Mücaledemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”