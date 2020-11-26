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Aktüel Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

Anne Solmaz Öğrünç: - "HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum" - Ağabey Mehmet Sıddık Çifçi: - "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:04:12 -
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbeti sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 451'inci gününde sürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

"HDP oğlumu götürüp, PKK'ya verdi. Çocuğumu HDP'den istiyorum." diyen Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Öğrünç, birçok ailenin teslim olan çocuklarına kavuştuğunu hatırlatarak, tüm annelerden destek beklediklerini ifade etti.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de ailelerin teslim olan çocuklarına kavuşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çifçi, kardeşinin de teslim olmasını istediklerini belirterek, "Kardeşim gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Sorumlu HDP'dir. HDP götürdü. İsterlerse geri de getirirler ama HDP istemiyor, getirmiyor. Ölene kadar burada oturacağım, gitmeyeceğim." diye konuştu.



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