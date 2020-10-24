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Aktüel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Fatma Akkuş: - "Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur bize. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, 19 kişi geldi, sen de gel" - Baba Süleyman Aydın: - "HDP milletvekilleri Kürtleri değil Kandil'i temsil ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:25:44 -
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 418'inci gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Fatma Akkuş, çocukların kandırılarak dağa götürüldüğünü ve ailelerinden koparıldığını söyledi.

Akkuş şöyle dedi:

"Orası iyi bir yer olsaydı HDP milletvekilleri ve HDP yandaşları kendi çocuklarını gönderirdi. Ama hep gariplerin, yoksulların çocukları orada. Onlar kendi çocuklarını lüks yerlerde yaşatıyorlar bizimkileri ise dağda ölüme terk ediyorlar. Onların elinden kalemi alıp silah verdiler, yazık değil mi? Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur bize. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, 19 kişi geldi, sen de gel."

Baba Süleyman Aydın ise 418 gündür evlat mücadelesi verdiklerini belirtti.

Evlat nöbetini sürdüren anne ve babalar olarak kararlı olduklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüler ise öyle de getirsinler. HDP milletvekilleri Kürtleri değil Kandil'i temsil ediyor. Artık PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar. Eylemimizde kararlıyız, hiçbir yere gitmiyoruz. Oğlum beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. 19 arkadaşınız geldi, hepsi ailelerine kavuştu. Sizi orada mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Eğer bizi duyuyorsanız gelin devletinize teslim olun."

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