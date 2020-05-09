Diyarbakır anneleri bir Anneler Günü'ne daha hüzünlü giriyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha evlat özlemiyle girecek.

Terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ı geri almak için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eylem sonucunda yavrusuna kavuşan Anne Hacire Akar'ın mücadelesi, evlat hasreti çeken onlarca anneye umut oldu.

Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer ile devam eden ve 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan eyleme yurdun dört bir yanından her geçen gün katılım oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin desteğiyle daha da güçlenen ve evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişlerinde 250 günü geride bırakan anneler, Anneler Günü'nde en güzel hediye olan yavrularını istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak HDP il binası önünde eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile sürdüren aileler, kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna hasret olduğu için Anneler Günü'ne ilişkin hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

Anneler Günü'nün kendisine zehir olduğunu söyleyen Övünç, "Sadece oğlumu istiyorum. Anneler Günü'nü kutlamıyorum. Diğer çocuklarımın kutlamasına da izin vermiyorum. Yavrum yanımda olmayınca Anneler Günü'nü ben ne yapayım." diye konuştu.

Oğlu gitmeden önceki yıllarda geçirdikleri Anneler Günü'ne ilişkin ise Övünç, "Oğlum gelir elimi öper, bana çiçek verirdi. Her zaman 'Ben okuyup polis olacağım, seni hacca göndereceğim anne' derdi. Bana sarılırdı, çok yürekli bir çocuktu. Baran'ım artık gel Anneler Günü'nü benim yanımda geçir. Orada olmanı istemiyorum. Dileğim, oğlum gelsin. Anneler gözyaşı dökmesin. Tüm anneler evladına kavuşsun." ifadelerini kullandı.

- "Oğlum geldiği gün bana Anneler Günü"

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ da çocukları olmadan mutluluk nedir bilmediklerini söyledi.

Çocuklarına kavuştukları gün kendileri için hem Anneler Günü hem de bayram olacağını belirten Küçükdağ, şöyle devam etti:

"Diğer oğlum Anneler Günü'nde bana hediye aldığında tahammül edemiyorum. Ona 'Kardeşin yok hediye alma.' diyorum. Oğlum ne zaman gelirse o zaman Anneler Günü'm olur, o zaman ben mutlu olurum."

- "Oğlum hafızdı, Anneler Günü'nde bana Kur'an okurdu"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eyleme katılan anne Zümrüt Salim de oğlu olmadığı için Anneler Günü'nün bir anlamı olmadığını dile getirdi.

Çocukları gelmeden mutlu olamayacaklarını belirten Salim, "Oğlum hafızdı, Anneler Günü'nde bana Kur'an okurdu. Oğluma sesleniyorum, 'Oğlum bize Anneler Günü yok. Sen ne zaman gelirsen o zaman Anneler Günü olur. Oğlum, annene acı. Kaç gündür buradayım. Diğer çocuklarımı senin için bıraktım ve buradayım. Artık yeter nereye kadar sürecek." diye konuştu.

- "Beş yıldır Anneler Günü'nü kutlamadım"

Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir de tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Demir, oğlu Fatih'e şu sözlerle seslendi:

"Sen gittikten sonra kimse bana çiçek almadı yavrum. Aldığın çiçeklerin hepsini kaldırdım. 5 yıldır Anneler Günü'nü kutlamadım. Sensiz bana hayat yok. Oğlum seni çok özledim. Sensiz perişan olduk. Ölümü göze aldım buradayım oğlum. Gel yavrum hepimiz sizi çok özledik. Anneler Günü'nde gelemezsen de bayramda gel. Seni kucaklamak istiyorum."