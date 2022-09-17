Diyanet'ten müthiş hamle! Ali Erbaş tanıttı

Dış ziyareti kapsamında Japonya'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, Japon toplumunun kanaat önderleriyle Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, Müslümanlar güç sahibi olup beldeleri fethetmeden, o beldelerin zihin ve gönüllerini fethettiğini söyledi.

Erbaş, gönüllerin fethedilmesinde, dünyada hiçbir inanç ve felsefeye nasip olmayan başarının Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'e nasip olduğuna dikkati çekti.

Kamer Suresi'nde nazil olan "Biz anlaşılsın diye Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık" ayetini okuyan Erbaş, bu ayetle insanların yüce kitabı rehber edinmeye davet edildiğini söyledi.

Asırlar boyu dünya Müslümanlarının, yüce kitabı uzak beldelere ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydeden Erbaş, "Biz de Türkiye ve DİB olarak Kur'an-ı Kerim'i mealen 40 civarında farklı dile çevirmiş durumdayız." dedi.

Japonca mealini DİB'in bastığı Kur'an-ı Kerim'i tanıtan Erbaş, çeviri çalışmalarının 2018'de başladığını anımsattı. Erbaş, "İnşallah (Türk Diyanet Vakfı) TDV vesilesiyle hazırlanan Japonca meali en kısa zamanda, en fazla sayıda kişiye ulaştırmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.