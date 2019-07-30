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Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!

Mustafa İslamoğlu, Hz. Hatice validemiz için, "İki kocadan arta kalmış..." ifadesini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya dair açıklama yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:08
Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!

Diyanet İşleri Başkanlığından, reformist Mustafa İslamoğlu'nun sözlerinin ardından son zamanda kamuoyunda yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s) eşi Hazreti Hatice (r.a) ile ilgili tartışmaya ilişkin, "Amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edilerek, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

"Herkes İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır"

Hazreti Hatice'nin İslam'ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed'in yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır. Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimizin her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz. Onun Peygamber Efendimizle evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam'ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam'ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır."

"İslam'ın ilim ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz"

Herhangi bir meselede tepki vermenin ve kanaat belirtmenin en temel ilmi ve ahlaki prensibinin, "konu bütünlüğü içinde ele almak ve objektif bir yaklaşımla doğru anlamak" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parçacı ve ön yargılı bir bakış çözüm değil sorun üretecektir. Ayrıca doğruya ulaşma ve hakikati muhafaza etme adına eleştiriyi önemli bir değer kabul eden İslam düşüncesi, eleştiri ahlakını da eleştirinin kendisi kadar önemli görmüştür. Dolayısıyla eleştiri adına, hakaret ve küfür içeren ifadeler, kaba ve çirkin cümleler asla yüce dinimiz İslam'ın ilim ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İslam'ın ilke ve değerleri, örnek şahsiyetlerin güzide ahlakı, müminlerin annelerinin asil hayatları edep dışı ifadelerle hem anlatılamaz hem de savunulamaz. Bu bağlamda nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili de gereken işlemler yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca, İslam'ın ilkeleri ve sembol şahsiyetleriyle ilgili konuşurken ve söz konusu değerleri savunurken hürmetli, dikkatli ve özenli hareket edilmesinin herkes için göz ardı edilemez önemli bir sorumluluk olduğu da hatırlatıldı.

İslamoğlu'nun sözleri

Son günlerde, Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice validemizle ilgili sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Mustafa İslamoğlu'nun, "Birazcık şöyle kendini ciddiye alan genç bir erkek, üstelik Mekke'nin yiğidi, Mekke'nin el-Emin'i, el üstünde tutuluyor, Abdulmuttalib'in de göz bebeği, varisi, gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış, kırk yaşında bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı, 25 sene bununla tek evli olarak yaşar mı?" dediği ve dünürü Mehmet Okuyan'ın tasdik ettiği video, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:08
  1. Mustafa İslamoğlu
  2. Hz. Hatice
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı

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