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Gündem Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu! 'Her şey delillere dayanıyor cumhuriyet savcısının temasa geçmesini bekliyorum'
Gündem

Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu! 'Her şey delillere dayanıyor cumhuriyet savcısının temasa geçmesini bekliyorum'

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:23:00 -
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu! 'Her şey delillere dayanıyor cumhuriyet savcısının temasa geçmesini bekliyorum'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulundu. Külünk “Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Diyanet’ten yapılan açıklamada “Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

Metin Külünk ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik iddialarda bulunan Külünk, şunları söylemişti:

* “Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK’ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkân verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nı yönetmesine hangi gerekçelerle imkân verdiniz?

* Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında yolsuzluk yaptığı iddia edilen bir kişinin istifa etmesinden sonra Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne seçilmesini hangi gerekçelerle sağladınız?

* Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde hakkında FETÖ iddiası bulunan personele kol kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan birisinin DİB Başkan Yardımcısı ve Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?”
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