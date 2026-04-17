Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler

Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'daki hazırlıkları büyük oranda tamamlandı.

Bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara gidecek 85 bine yakın hacı adayının kafile ve uçuş tarihleri belirlendi. Buna göre ilk kafile yarın İstanbul ve Ankara'dan hareket ederek Medine'ye ulaşacak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, bu yıl hacca gidecek adaylara eğitimlerini verdiklerini söyledi.

MEKKE YOLU BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Hac ibadetinin maddi ve manevi bir hazırlanmayı gerektirdiğini vurgulayan Demirhan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yürütülen Mekke Yolu projesinin bu yıl da Türk hacı adaylarına büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek "Bu proje Türkiye'den giden hacı adaylarımızın Suudi Arabistan indikleri havalimanlarında işlerini kolaylaştırmaya dönük bir hizmet. Suudi Arabistan'dan gelen pasaport görevlileri Ankara ve İstanbul'daki havalimanlarında kontuarlar kuruyorlar. Cidde ve Medine havalimanlarında yapılacak bütün işlemleri orada gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız Cidde ve Medine havalimanlarında indikten sonra herhangi bir pasaport kontrolüne tabi olmadan, valizlerini de yanlarına almadan otellerine gidiyorlar ve orada valizlerini alıyorlar" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYARISI

Bu yıl Türkiye'ye tanınan hac kotasının 84 bin 942 olduğunu hatırlatan Demirhan, "Önümüzdeki sene tekrardan bir kura çekimi olacak. Yakın zamanda inşallah ön kayıtlara çıkacağız. Tekrardan vatandaşlarımızın kayıt yenileme ve yeni kayıt müracaatlarını e-Devlet üzerinden alacağız" diye konuştu. Kurada ismi çıkanlara alınan vizeyle hac ibadetinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Demirhan, "Suudi Arabistan'ın verdiği turist vizesi, seyahat vizesi ve ticari vizenin hac mevsiminde hiçbir geçerliliği yok. Dolayısıyla hac vizesi dışındaki farklı vizelerle ya da farklı yollarla hac yapmaya tevessül eden, kutsal topraklara gitme niyeti taşıyan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle böyle bir yola tevessül etmesinler. Çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın ilgili makamları sürekli bizi uyarıyor. Hac vizesi olmayanların hac mevsiminde kutsal topraklarda bulunmasının yasal olmadığı, dolayısıyla yakalandıkları anda deport edilecekleri ve birtakım cezalara çarptırılacakları konusunda uyarıyorlar" ifadelerini kullandı.