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Gündem Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla kritik açıklama
Gündem

Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla kritik açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre miktarına dair resmi açıklamanın gelecek hafta yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:05:00 -
Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla kritik açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre fiyatlarının açıklandığına dair çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Diyanet'in açıklaması şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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